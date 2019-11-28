Заседание суда по делу Серебренникова прервали из-за эвакуации

Представление доказательств защиты обвиняемого в хищениях при реализации проекта «Платформа» режиссёра Кирилла Серебренникова было прервано из-за эвакуации суда.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Москвы Ольгу Бондареву, после поступления на почту суда сообщения о минировании было решено эвакуировать также смежное здание Мещанского суда.

По данным Интерфакса, из судов были выведены более 100 человек.

Как сообщают СМИ, эвакуация также была произведена в зданиях Басманного, Кузьминского и Останкинского судов, из них были выведены более 300 человек.

Ранее стало известно, что президиум Мосгорсуда отменил постановление Мещанского суда о возврате прокурору дела бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которую обвиняют в мошенничестве.

Дело о хищениях руководством «Седьмой студии» возбудили в 2017 году. По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».