Суд направил на новое рассмотрение дело экс-бухгалтера «Седьмой студии»

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Президиум Мосгорсуда отменил постановление Мещанского суда о возврате прокурору дела бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которую обвиняют в мошенничестве. Как сообщает РИА Новости, дело отправлено на новое рассмотрение.
Суд направил на новое рассмотрение дело экс-бухгалтера «Седьмой студии»
  • РИА Новости

«Постановление Мещанского суда Москвы в части возврата уголовного дела прокурору отменить, вернуть дело в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе суда», — говорится в сообщении. 

Мещанский суд выступил за возвращение прокурорам дела в связи с тем, что в обвинительном заключении не конкретизирована роль Масляевой в инкриминируемом ей преступлении.

Кроме того, суд считает, что бывшему главному бухгалтеру были неизвестны обстоятельства хищений средств. В связи с этим Мещанский суд выразил сомнение в вынесении решения по делу Масляевой в особом порядке. 

В ходе заседания Мосгорсуда прокурор сообщил, что Масляева заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого она выполнила. Тот факт, что Масляева не смогла дать подробные показания об обстоятельствах, которые были изложены в протоколах её допросов в ходе предварительного расследования, не является основанием для возвращения дела.

По мнению прокурора, Мещанский суд усомнился в возможности выполнения условий досудебного соглашения, однако не выступил за рассмотрение дела в общем порядке.

Дело о хищениях руководством «Седьмой студии» было возбуждено в 2017 году. По версии следствия, режиссёр Кирилл Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».

В июне 2017 года Масляева признала вину по делу о хищении государственных средств.

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