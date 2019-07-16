Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
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«Следователь отпустил мою подзащитную под подписку о невыезде», — сказал защитник ТАСС.
По его словам, она уже вышла на работу в театр «У Никитских ворот».
В мае Мосгорсуд утвердил возврат в прокуратуру дела Масляевой, которая признала свою вину и дала показания на режиссёра Кирилла Серебренникова.
8 апреля из-под домашнего ареста освободили Серебренникова.
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с НСН прокомментировал изменение меры пресечения.