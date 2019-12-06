Власти Петербурга прокомментировали новые сообщения о минировании объектов

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Власти Санкт-Петербурга прокомментировали новые сообщения о минировании объектов, передаёт портал «Невские новости».
Власти Петербурга прокомментировали новые сообщения о минировании объектов
  • РИА Новости

«Основная работа по противодействию и расследованию по этому направлению проводится правоохранительными органами. При необходимости районные пожарно-спасательные отряды готовы оказывать содействие», — заявили в Смольном.

Там отметили, что комитет по вопросам законности держит ситуацию на контроле, и все оперативные данные в режиме реального времени поступают к председателю.

6 декабря стало известно, что из зданий Петродворцового районного и Петербургского городского судов выводят сотрудников. Затем сообщения о минировании получили Куйбышевский и Октябрьский районные суды.

Также сообщалось, что в Москве семь судов эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва.

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