Мать израильтянки Иссахар прибыла в колонию в Подмосковье
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, женщина прошла в комнату ожидания и приёма передач на территории колонии.
Комментируя ситуацию вокруг возможного помилования дочери, она заявила о том, что необходимо «подождать и посмотреть».
28 января губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании Иссахар.
В Кремле уточнили, что глава государства примет решение по прошению о помиловании Иссахар после завершения всех формальностей по данному делу.
В ходе визита в Израиль Путин встретился с матерью Иссахар и пообещал ей, что «всё будет хорошо».
Наама Иссахар осуждена на 7,5 года колонии. Её задержали в апреле 2019 года с 9,6 г гашиша в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив.