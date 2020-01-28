Мать израильтянки Иссахар прибыла в колонию в Подмосковье

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Мать израильтянки Наамы Иссахар, осуждённой в России за контрабанду и хранение наркотиков и попросившей российского президента Владимира Путина о помиловании, прибыла в подмосковную колонию.
Мать израильтянки Иссахар прибыла в колонию в Подмосковье
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, женщина прошла в комнату ожидания и приёма передач на территории колонии.

Комментируя ситуацию вокруг возможного помилования дочери, она заявила о том, что необходимо «подождать и посмотреть».

28 января губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании Иссахар.

В Кремле уточнили, что глава государства примет решение по прошению о помиловании Иссахар после завершения всех формальностей по данному делу.

В ходе визита в Израиль Путин встретился с матерью Иссахар и пообещал ей, что «всё будет хорошо».

Наама Иссахар осуждена на 7,5 года колонии. Её задержали в апреле 2019 года с 9,6 г гашиша в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. 

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