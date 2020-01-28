Представившийся отцом брошенных мальчиков отправил письмо Кузнецовой

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Мужчина, представившийся отцом брошенных в аэропорту Шереметьево детей, попросил уполномоченного по правам ребёнка в России Анну Кузнецову не отдавать их матери.
Представившийся отцом брошенных мальчиков отправил письмо Кузнецовой
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

«Нам сегодня утром ещё поступило сообщение от человека, представившегося отцом детей. В записке он просит не передавать детей маме. Значит, если это он на самом деле, то как минимум человек продолжает следить за ситуацией», — отметила Кузнецова.

Ранее стало известно, что мужчина, представившийся отцом брошенных в аэропорту детей, сам пришёл к следователям. По данным Следственного комитета России, в настоящий момент его допрашивают.

26 января сообщалось, что прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. 

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