Генпрокуратура России рассказала о ситуации со взятками в 2019 году

Генеральная прокуратура России опубликовала статистику о преступлениях, связанных со взяточничеством, за 2019 год.

Соответствующие данные представлены на портале правовой статистики.

Отмечается, что за январь — декабрь 2019 года в России увеличилось на 1,6% (30 991) количество преступлений коррупционной направленности. Их удельный вес в массе всех выявленных деяний за отчётный период составил 1,5%.

«В целом по стране возросло на 14% (с 3499 до 3988) число деяний, предусмотренных статьёй 290 УК России («Получение взятки»)», — указывается в отчёте.

Уточняется, что рост зафиксирован, в частности, в Адыгее, Хабаровском крае и Белгородской области. При этом снижение отмечается в Хакасии, Ненецком автономном округе и Кемеровской области.

«За истёкший период число преступлений, предусмотренных статьёй 291 УК России («Дача взятки»), на территории Российской Федерации увеличилось на 21,5% (с 2612 до 3174)», — говорится в докладе.

Ранее глава Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 150 тыс. рублей от местного жителя.

В январе в Красноярском крае арестовали главу района по обвинению в получении крупной взятки.

В конце ноября 2019 года URA.RU передавало, что суд отправил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.