Следователи арестовали главу района в Красноярском крае за взятку

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Глава Козульского района в Красноярском крае арестован по обвинению в получении взятки. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
Следователи арестовали главу района в Красноярском крае за взятку
  • РИА Новости

По данным следователей, подозреваемый получил от бизнесмена 100 тыс. рублей, которые являлись частью взятки в 350 тыс. рублей за помощь в заключении контрактов на ремонт крыши бюджетного учреждения​​​.

«Возбуждено уголовное дело в отношении главы Козульского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере за незаконные действия)», — сообщили в СК.

Следователи уточнили, что обвиняемый частично признал вину и раскаялся в содеянном.

24 декабря 2019 года сообщалось о задержании двух высокопоставленных сотрудников ФТС по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

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