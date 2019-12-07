Арестована экс-замглавы Щёлковского района Подмосковья
- РИА Новости
«Постановлением Бабушкинского районного суда в отношении Тамбовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 февраля 2020 года», — цитирует представителя суда ТАСС.
Задержанная признала вину в мошенничестве в особо крупном размере.
По информации агентства, она была задержана на границе с Белоруссией при попытке покинуть территорию России.
Ранее арестовали бывшего главу Щёлковского района Подмосковья Алексея Валова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
Согласно версии следствия, в 2017 году он получил от подчинённой взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль Mercedes-Benz стоимостью свыше 6 млн рублей за покровительство и попустительство на службе.
URA.RU также передавало, что в Перми вынесли приговор экс-замглаве следственного отдела СК России по обвинению в получении крупной взятки.