Арестована экс-замглавы Щёлковского района Подмосковья

Короткая ссылка
Бабушкинский суд Москвы заключил под стражу на два месяца бывшего заместителя главы Щёлковского муниципального района Московской области Наталью Тамбову по подозрению в хищении 2,3 млн рублей.
Арестована экс-замглавы Щёлковского района Подмосковья
  • РИА Новости

«Постановлением Бабушкинского районного суда в отношении Тамбовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 февраля 2020 года», — цитирует представителя суда ТАСС.

Задержанная признала вину в мошенничестве в особо крупном размере.

По информации агентства, она была задержана на границе с Белоруссией при попытке покинуть территорию России.

Ранее арестовали бывшего главу Щёлковского района Подмосковья Алексея Валова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Согласно версии следствия, в 2017 году он получил от подчинённой взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль Mercedes-Benz стоимостью свыше 6 млн рублей за покровительство и попустительство на службе.

URA.RU также передавало, что в Перми вынесли приговор экс-замглаве следственного отдела СК России по обвинению в получении крупной взятки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить