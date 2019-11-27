Суд вынес приговор бывшему замначальника следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю

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Дзержинский районный суд Перми вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю Эдгара Саркисяна, сообщает URA.RU.
Суд вынес приговор бывшему замначальника следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Согласно приговору, он был признан виновным в получении взятки и взят под стражу в зале суда.

«Окончательное наказание: назначить Саркисяну семь лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 9 млн рублей. Лишить специального звания «майор юстиции», лишить права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на три года», — сообщили в Дзержинском суде. 

Уголовное дело в отношении Саркисяна было переквалифицировано на ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 291.1 УК России («Покушение на посредничество во взяточничестве»). Ранее он обвинялся по двум статьям: «Покушение на взятку в крупном размере» и «Получение взятки в крупном размере».

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что Альметьевский городской суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника Следственного комитета, признанного виновным в получении взятки в размере 1,5 млн рублей.

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