Экс-глава Щёлковского района Подмосковья арестован по делу о взятке

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Бабушкинский суд Москвы арестовал бывшего главу Щёлковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке.
Экс-глава Щёлковского района Подмосковья арестован по делу о взятке
  • РИА Новости

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Ранее следователи предъявили бывшему главе Щёлковского муниципального района обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Согласно версии следствия, в 2017 году обвиняемый получил от своей подчинённой взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль марки Mercedes-Benz стоимостью более 6 млн рублей, из которых половина суммы и страховые премии в размере 241 тыс. рублей оплачены подчинённой за общее покровительство и попустительство по службе.

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