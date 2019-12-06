Экс-главу подмосковного района обвинили в получении взятки

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Следователи предъявили бывшему главе Щёлковского муниципального района обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Экс-главу подмосковного района обвинили в получении взятки
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Об этом сообщается на сайте СК Московской области.

«Следователем второго управления ГСУ СК России по Московской области бывшему главе Щёлковского муниципального района предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России)», — указывается в заявлении.

Согласно версии следствия, в 2017 году обвиняемый, занимая должность главы Щёлковского муниципального района, получил от своей подчинённой взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль марки Mercedes-Benz стоимостью более 6 млн рублей, из которых половина суммы и страховые премии в размере 241 тыс. рублей оплачены подчинённой за общее покровительство и попустительство по службе. 

В настоящий момент мужчину проверяют на причастность к совершению иных коррупционных преступлений. 

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест первого заместителя руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко, которого подозревают в получении взятки.

27 ноября Дзержинский районный суд Перми приговорил к семи годам лишения свободы бывшего заместителя начальника следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю Эдгара Саркисяна за получение взятки.

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