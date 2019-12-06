Экс-главу подмосковного района обвинили в получении взятки

Следователи предъявили бывшему главе Щёлковского муниципального района обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщается на сайте СК Московской области.

«Следователем второго управления ГСУ СК России по Московской области бывшему главе Щёлковского муниципального района предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России)», — указывается в заявлении.

Согласно версии следствия, в 2017 году обвиняемый, занимая должность главы Щёлковского муниципального района, получил от своей подчинённой взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль марки Mercedes-Benz стоимостью более 6 млн рублей, из которых половина суммы и страховые премии в размере 241 тыс. рублей оплачены подчинённой за общее покровительство и попустительство по службе.

В настоящий момент мужчину проверяют на причастность к совершению иных коррупционных преступлений.

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