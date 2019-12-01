Суд отправил под домашний арест первого замглавы Свердловского СК

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Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест первого заместителя руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко, которого подозревают в получении взятки.
Суд отправил под домашний арест первого замглавы Свердловского СК
  • © СУ СК РФ по Свердловской области

«Ходатайство обвиняемого и защитника удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до двух месяцев по 28 января 2020 года включительно», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее стало известно, что Бусылко задержали вместе с адвокатом при получении взятки. Как сообщили в СК, взятка предназначалась за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела.

27 ноября Дзержинский районный суд Перми приговорил к семи годам лишения свободы бывшего заместителя начальника следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю Эдгара Саркисяна за получение взятки.

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