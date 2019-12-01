Суд отправил под домашний арест первого замглавы Свердловского СК

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест первого заместителя руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко, которого подозревают в получении взятки.

«Ходатайство обвиняемого и защитника удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до двух месяцев по 28 января 2020 года включительно», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее стало известно, что Бусылко задержали вместе с адвокатом при получении взятки. Как сообщили в СК, взятка предназначалась за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела.

27 ноября Дзержинский районный суд Перми приговорил к семи годам лишения свободы бывшего заместителя начальника следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю Эдгара Саркисяна за получение взятки.