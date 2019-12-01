Суд отправил под домашний арест первого замглавы Свердловского СК
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«Ходатайство обвиняемого и защитника удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до двух месяцев по 28 января 2020 года включительно», — приводит ТАСС слова судьи.
Ранее стало известно, что Бусылко задержали вместе с адвокатом при получении взятки. Как сообщили в СК, взятка предназначалась за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела.
27 ноября Дзержинский районный суд Перми приговорил к семи годам лишения свободы бывшего заместителя начальника следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю Эдгара Саркисяна за получение взятки.