Следователи задержали первого замначальника Свердловского СК за взятку

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Следователи задержали первого заместителя руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко и адвоката адвокатской палаты Владимирской области за получение взятки.
Следователи задержали первого замначальника Свердловского СК за взятку
  • РИА Новости

«Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК России («Получение взятки»), а второму фигуранту — по ч. 1 ст. 291 УК России («Посредничество во взяточничестве»)», — говорится в сообщении официального представителя СК России Светланы Петренко.

Она также уточнила, что взятка предназначалась за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Оба подозреваемых были задержаны с поличным.

27 ноября Дзержинский районный суд Перми приговорил к семи годам лишения свободы бывшего заместителя начальника следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю Эдгара Саркисяна за получение взятки.

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