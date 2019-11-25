СК возбудил второе дело против экс-главы Минстроя Ставрополья

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Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого за взятку в виде автомобиля Porsche Cayenne S.
СК возбудил второе дело против экс-главы Минстроя Ставрополья
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Об этом сообщает региональное отделение ведомства.

«Следственный отдел... возбудил второе уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в заявлении.

По версии следствия, в 2017 году Когарлыцкий ради получения вознаграждения способствовал назначению знакомого руководителя коммерческих организаций на должность председателя общественного совета при министерстве.

Также в СК полагают, что вместе с этим он в 2018 году заставил руководителей государственного и муниципального учреждений региона заключить контракты на выполнение работ с компанией, главой которого является этот же знакомый.                                        

«За эти действия в апреле 2019 года чиновник получил от своего знакомого, в интересах которого он действовал, взятку в виде автомобиля марки Porsche Cayenne S стоимостью 7,850 млн рублей», — отмечают в СК.

Ранее суд в Ставрополе арестовал задержанного по делу о злоупотреблениях министра строительства Ставропольского края Алексея Когарлыцкого. Позднее глава региона Владимир Владимиров уволил Когарлыцкого.

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