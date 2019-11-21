СК возбудил дело на экс-начальника МЧС Севастополя

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы севастопольского управления МЧС России, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
СК возбудил дело на экс-начальника МЧС Севастополя
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника ГУ МЧС России по городу Севастополю, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК России)», — указывается в заявлении.

По данным следствия, в мае 2016 года он заключил госконтракт на оснащение специального класса по подготовке должностных лиц и населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС в Севастополе.

Хотя фактически в полном объёме подрядчиком обязательства по контракту исполнены не были, подозреваемый подписал подложный акт выполненных работ и иные документы.

Ущерб от действий бывшего руководителя ГУ МЧС России по городу Севастополю оценивается примерно в 3,2 млн рублей.

Ранее суд в Ставрополе арестовал задержанного по делу о злоупотреблениях министра строительства Ставропольского края Алексея Когарлыцкого.

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