СК возбудил дело на экс-начальника МЧС Севастополя
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное отделение ведомства.
«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника ГУ МЧС России по городу Севастополю, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК России)», — указывается в заявлении.
По данным следствия, в мае 2016 года он заключил госконтракт на оснащение специального класса по подготовке должностных лиц и населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС в Севастополе.
Хотя фактически в полном объёме подрядчиком обязательства по контракту исполнены не были, подозреваемый подписал подложный акт выполненных работ и иные документы.
Ущерб от действий бывшего руководителя ГУ МЧС России по городу Севастополю оценивается примерно в 3,2 млн рублей.
Ранее суд в Ставрополе арестовал задержанного по делу о злоупотреблениях министра строительства Ставропольского края Алексея Когарлыцкого.