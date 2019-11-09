Против экс-главы Элисты возбудили уголовное дело
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- РИА Новости
«По версии следствия в 2014—2015 годах подозреваемый, действуя из корыстных побуждений, при отсутствии законных оснований совершил ряд последовательных действий по изъятию из муниципальной собственности автомобиля Toyota Camry и отчуждению его в пользу своего родственника, тем самым причинив имущественный вред государству», — сообщили в СК.
Возбуждено дело по ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, совершённое главой органа местного самоуправления).
Ранее суд в Ставрополе арестовал задержанного по делу о злоупотреблениях министра строительства Ставропольского края Алексея Когарлыцкого.