Против экс-главы Элисты возбудили уголовное дело

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Следственный комитет подозревает бывшего главу Элисты в злоупотреблении должностными полномочиями, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Против экс-главы Элисты возбудили уголовное дело
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«По версии следствия в 2014—2015 годах подозреваемый, действуя из корыстных побуждений, при отсутствии законных оснований совершил ряд последовательных действий по изъятию из муниципальной собственности автомобиля Toyota Camry и отчуждению его в пользу своего родственника, тем самым причинив имущественный вред государству», — сообщили в СК.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, совершённое главой органа местного самоуправления).

Ранее суд в Ставрополе арестовал задержанного по делу о злоупотреблениях министра строительства Ставропольского края Алексея Когарлыцкого.

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