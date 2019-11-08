Арестован министр строительства Ставрополья

Суд в Ставрополе арестовал задержанного по делу о злоупотреблениях министра строительства Ставропольского края Алексея Когарлыцкого.

«Ходатайство следователя СК России об избрании министру строительства и архитектуры Ставропольского края меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено судом», — говорится в сообщении пресс-службы регионального Следственного управления СК России.

Как уточняет Интерфакс, Когарлыцкий арестован до 6 января 2020 года включительно.

Накануне сообщалось, что следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.