Задержан министр строительства Ставрополья

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Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом заявили в СК России по краю.
Задержан министр строительства Ставрополья
  • © СК РФ

«В Ставрополе следователи СК России задержали министра строительства и архитектуры края, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями», — говорится в сообщении.

Как отмечается, возбуждено уголовное дело в отношении министра Алексея Когарлыцкого.

По версии следствия, с декабря 2017 года по март 2018-го чиновник вопреки интересам службы подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на строительство объекта.

Как указывается, речь идёт об оплате «вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, монтаж которых не был осуществлён, а стоимость материалов была значительно завышена».

Действиями чиновника был причинён ущерб на общую сумму свыше 14 млн рублей.

В июле СК заявил о задержании экс-главы астраханского правительства Расула Султанова и и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.

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