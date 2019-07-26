Задержан экс-глава правительства Астраханской области Султанов

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В Следственном комитете России сообщили о задержании бывшего главы правительства Астраханской области Расула Султанова и и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.
Задержан экс-глава правительства Астраханской области Султанов
  • РИА Новости

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и. о. министра финансов региона Виталий Шведов», — цитирует РИА Новости официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Подробности дела не раскрываются.

В середине июня сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее стало известно о задержании экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова в связи с уголовным делом о коррупции.

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