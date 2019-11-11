Губернатор Ставрополья уволил арестованного министра строительства

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил регионального министра строительства Алексея Когарлыцкого, который ранее был арестован по делу о злоупотреблении полномочиями.
Губернатор Ставрополья уволил арестованного министра строительства
  • РИА Новости

«Губернатор Владимир Владимиров уволил министра строительства края Алексея Когарлыцкого в связи с утратой доверия», — говорится в сообщении на сайте Владимирова.

Причиной увольнения является возникновение конфликта интересов, которое допустил министр.

Как напомнил губернатор, месяц назад он предупреждал, что сотрудник, обоснованно заподозренный в коррупции, будет уволен.

8 ноября суд в Ставрополе арестовал задержанного по делу о злоупотреблениях Алексея Когарлыцкого.

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