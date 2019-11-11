Губернатор Ставрополья уволил арестованного министра строительства
- РИА Новости
«Губернатор Владимир Владимиров уволил министра строительства края Алексея Когарлыцкого в связи с утратой доверия», — говорится в сообщении на сайте Владимирова.
Причиной увольнения является возникновение конфликта интересов, которое допустил министр.
Как напомнил губернатор, месяц назад он предупреждал, что сотрудник, обоснованно заподозренный в коррупции, будет уволен.
8 ноября суд в Ставрополе арестовал задержанного по делу о злоупотреблениях Алексея Когарлыцкого.