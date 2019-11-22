Суд отправил экс-главу УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова под домашний арест
- РИА Новости
Согласно судебным материалам, уголовное дело против Алтынова было возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК России (взятка в особо крупном размере). Сторона следствия ходатайствовала о заключении под стражу, однако сторона защиты попросила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на болезнь и недавно перенесённую операцию.
В результате суд постановил заключить обвиняемого под домашний арест на 30 суток.
Ранее газета «Реальное время» сообщала, что Альметьевский городской суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника Следственного комитета, признанного виновным в получении взятки в размере 1,5 млн рублей.