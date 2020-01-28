Глава района Нижнего Новгорода подозревается в получении взятки

Глава Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков задержаны по подозрению в получении взятки в размере 150 тыс. рублей от местного жителя. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н.Новгорода», — следует из пресс-релиза.

Следственные органы возбудили уголовное дело о получении взятки группой лиц.

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Следователям удалось выявить незаконные действия указанных лиц в тесном взаимодействии с сотрудниками УФСБ по региону и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Нижегородской области.

Ранее в Красноярском крае арестовали главу района по обвинению в получении крупной взятки.

В конце ноября URA.RU передавало, что суд отправил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.