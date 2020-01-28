Врачи не подтвердили наличие коронавируса у жителя Забайкалья

В пресс-службе регионального главка Роспотребнадзора заявили, что результаты анализов не подтвердили наличие коронавируса у госпитализированного в инфекционную больницу Улан-Удэ жителя Забайкальского края.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Учитывая в эпиданамнезе факт его пребывания в КНР, для исключения коронавирусной инфекции были отобраны анализы и направлены для исследования в референс-центр Роспотребнадзора «Вектор». Сегодня пришёл отрицательный результат на коронавирус», — сказал собеседник.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, у мужчины была диагностирована пневмония, вызванная пневмококком.

Ранее в инфекционную больницу Улан-Удэ с признаками коронавируса был госпитализирован житель Забайкальского края, который ранее посетил ряд стран Азии.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.