Врачи не подтвердили наличие коронавируса у жителя Забайкалья
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Учитывая в эпиданамнезе факт его пребывания в КНР, для исключения коронавирусной инфекции были отобраны анализы и направлены для исследования в референс-центр Роспотребнадзора «Вектор». Сегодня пришёл отрицательный результат на коронавирус», — сказал собеседник.
Как уточнили в Роспотребнадзоре, у мужчины была диагностирована пневмония, вызванная пневмококком.
Ранее в инфекционную больницу Улан-Удэ с признаками коронавируса был госпитализирован житель Забайкальского края, который ранее посетил ряд стран Азии.
Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.