Житель Забайкалья с признаками коронавируса госпитализирован в Бурятии

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В инфекционную больницу Улан-Удэ с признаками коронавируса госпитализирован житель Забайкальского края. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минздрава Бурятии.
Житель Забайкалья с признаками коронавируса госпитализирован в Бурятии
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

По словам представителя ведомства, 36-летний житель Забайкальского края заболел 21 января, спустя четыре дня он был госпитализирован.

«Он находился проездом в городе Улан-Удэ. Ранее посетил страны Азии, где сегодня наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация», — сказали в региональном Минздраве.

Анализы направлены в Новосибирск.

27 января губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил ввести на территории региона режим повышенной готовности в связи с распространением нового типа коронавируса в Китае.

По последним данным, общее число заражённых на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.

Ранее в посольстве России в Китае, как сообщало ФАН, прокомментировали ситуацию в Ухани.

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