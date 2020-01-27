Житель Забайкалья с признаками коронавируса госпитализирован в Бурятии

В инфекционную больницу Улан-Удэ с признаками коронавируса госпитализирован житель Забайкальского края. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минздрава Бурятии.

По словам представителя ведомства, 36-летний житель Забайкальского края заболел 21 января, спустя четыре дня он был госпитализирован.

«Он находился проездом в городе Улан-Удэ. Ранее посетил страны Азии, где сегодня наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация», — сказали в региональном Минздраве.

Анализы направлены в Новосибирск.

27 января губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил ввести на территории региона режим повышенной готовности в связи с распространением нового типа коронавируса в Китае.

По последним данным, общее число заражённых на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.

Ранее в посольстве России в Китае, как сообщало ФАН, прокомментировали ситуацию в Ухани.