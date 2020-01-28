Приморский край получил тест-системы для диагностики коронавируса

Приморский край получил тест-системы, которые помогают оперативно диагностировать заражение новым типом коронавируса. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«Приморский край в числе первых 15 регионов России получил тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать коронавирус. Экспресс-системы разработаны государственным научным центром «Вектор», расположенным в Новосибирске», — говорится в сообщении.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, данные системы уже применялись для определения возможного заражения коронавирусом.

«Все выявленные пациенты — это взрослые, они были изолированы, помещены в стационар в боксированные палаты и полностью обследованы. У данных граждан наличие опасного вируса не подтвердилось. Преимущественно были выявлены острые респираторные заболевания или заболевания вирусами гриппа», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения центр «Вектор» в реестр лабораторий, оказывающих содействие в диагностике нового типа коронавируса.