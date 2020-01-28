Более 200 тысяч жителей Донбасса получили паспорт России в 2019 году

В 2019 году российские паспорта получили 227 тыс. жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Об этом сообщила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова.

«За 2019 год 227 тыс. жителей данных территорий приобрели гражданство России. В Ростове создано отдельное подразделение, которое принимает документы для приобретения гражданства, обрабатывает их. Мы выезжаем и в Ростов, и на эти пункты, где выдаются документы, и не слышим ничего, кроме слов благодарности», — приводят «Известия» её слова.

По данным Казаковой, в МВД поступает около 1—1,5 тыс. обращений по оформлению российского гражданства в день.

Ранее сообщалось, что около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство в 2019 году.