В МВД назвали количество заявок на российское гражданство

Заместитель главы МВД России Игорь Зубов рассказал, сколько людей ежегодно подают заявления на российское гражданство.

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас примерно 80% прироста. За последние годы это самый большой темп. В целом ежегодно увеличивается количество (заявлений. — RT). Речь идёт о порядка 400 тыс. граждан, большинство из которых получает это право (гражданство. — RT)», — сказал он.

Ранее Зубов представил законопроект, который предполагает отмену собеседования при приёме в гражданство России для свободно говорящих по-русски украинцев и белорусов.

9 декабря глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Подробнее — в материале RT.