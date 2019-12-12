В МВД назвали количество заявок на российское гражданство

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Заместитель главы МВД России Игорь Зубов рассказал, сколько людей ежегодно подают заявления на российское гражданство.
В МВД назвали количество заявок на российское гражданство
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас примерно 80% прироста. За последние годы это самый большой темп. В целом ежегодно увеличивается количество (заявлений. — RT). Речь идёт о порядка 400 тыс. граждан, большинство из которых получает это право (гражданство. — RT)», — сказал он.

Ранее Зубов представил законопроект, который предполагает отмену собеседования при приёме в гражданство России для свободно говорящих по-русски украинцев и белорусов.

9 декабря глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР. 

Подробнее — в материале RT.

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