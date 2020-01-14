Около 500 тысяч украинцев получили гражданство России в 2019 году

В 2019 году около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство. Об этом рассказала руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова.

«Что касается в целом граждан Украины, то (в 2019 году. — RT) у нас, если обратиться к цифрам, приобрели гражданство России почти 500 тыс. человек», — цитирует ТАСС Казакову.

Она отметила, что в 2018 году гражданство России получили 270 тыс. украинцев.

При этом Казакова добавила, что «это не только за счёт Донецка и Луганска, хотя таких, конечно, большинство».

В декабре 2019 года заместитель главы МВД России Игорь Зубов рассказал, сколько людей ежегодно подают заявления на российское гражданство.

9 декабря в МВД России сообщили, что с апреля российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР.