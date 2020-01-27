Губернатор Подмосковья навестил детей, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево
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- РИА Новости
Как сообщает телеканал «360», Воробьёв пообщался с детьми, угостил их клубникой и подарил подарки.
Он также пригласил мальчиков на экскурсию в океанариум.
По словам губернатора, работу их отцу помогут найти.
Отмечается, что братья в настоящее время находятся в одной из подмосковных больниц.
Ранее по факту оставления двух детей в аэропорту Шереметьево было возбуждено уголовное дело.
Уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать детей найдена, с ней работают социальные службы.
Трегубенко добавила, что пока не нашлись родственники, готовые взять детей под опеку, поэтому они будут определены в детский дом.