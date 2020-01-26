В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей

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Сотрудники полиции нашли мать четырёх детей в возрасте от пяти до 12 лет, проживавших со своим отцом в заброшенном доме в Чите. Женщина вела бездомный образ жизни.
В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей
  • РИА Новости

Об этом сообщил старший помощник главка Следственного комитета по Забайкальскому краю Егор Марков.

«Сотрудники полиции по нашей просьбе нашли мать, мы допросили её и отправили к её матери, бабушке детей», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СК возбудил уголовное дело о халатности в связи с проживанием четырёх детей в ненадлежащих условиях в Чите.

Предполагаемый отец детей, с которым они проживали, находился в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. Он был задержан и отправлен в СИЗО.

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова рассказала, что в настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе детей.

По её словам, у них есть родная бабушка, которая уже воспитывает их старшего брата.

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