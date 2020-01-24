Кузнецова сообщила о состоянии живших в заброшенном доме в Чите детей

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что состояние проживавших в ненадлежащих условиях четырёх детей в Чите оценивается как удовлетворительное.

«В настоящий момент несовершеннолетним оказывается необходимая помощь, состояние у всех удовлетворительное, после обследований старшие ребята снова начнут посещать школу, младшие — детский сад. Местонахождение мамы пока неизвестно, её разыскивают. Сейчас важно понять, где она и что с ней», — приводит её слова пресс-служба детского омбудсмена.

Кузнецова также сообщила, что на данный момент решается вопрос о дальнейшей судьбе детей.

«У ребят есть родная бабушка, которая уже воспитывает их старшего брата. Несмотря на то что они не виделись более двух лет, дети говорят, что очень хотели бы встретиться со своим братом», — заявила она.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту проживания мужчины и его четырёх детей в возрасте от пяти до 12 лет в ненадлежащих условиях в Чите.