Пьяный полицейский сбил пешехода в Кабардино-Балкарии

Под Нальчиком сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил пешехода, об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

«Сотрудник полиции совершил наезд на местного жителя 1982 года рождения, который от полученных травм скончался», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье, 26 января, около 3:00 на улице Катханова в селении Кенже.

По данному факту назначена доследственная проверка, её ход взят на контроль руководством следственного управления.

Ранее в Крыму пьяный полицейский сбил пешеходов на переходе.

В сентябре URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор экс-полицейскому по делу о наезде на пешеходов.