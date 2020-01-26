Пьяный полицейский сбил пешехода в Кабардино-Балкарии
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«Сотрудник полиции совершил наезд на местного жителя 1982 года рождения, который от полученных травм скончался», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье, 26 января, около 3:00 на улице Катханова в селении Кенже.
По данному факту назначена доследственная проверка, её ход взят на контроль руководством следственного управления.
Ранее в Крыму пьяный полицейский сбил пешеходов на переходе.
В сентябре URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор экс-полицейскому по делу о наезде на пешеходов.