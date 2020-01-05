В Крыму пьяный полицейский сбил пешеходов на переходе

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В Первомайском районе Крыма 26-летний начальник районного отдела участковых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на служебном автомобиле совершил наезд на троих человек на пешеходном переходе, один из которых впоследствии скончался. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.
В Крыму пьяный полицейский сбил пешеходов на переходе
  • РИА Новости

Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«Поздним вечером 4 января текущего года 26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулём служебного автомобиля на улице Ленина пгт. Первомайское совершил наезд на троих пешеходов — мужчин 1986 и 1987 годов рождения и женщину 1990 года рождения», — говорится в заявлении.

Пострадавший 33-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице 5 января, двое других лиц получили травмы различной степени тяжести.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

В МВД по Крыму уточнили, что ДТП произошло в зоне видимости пешеходного перехода. Там также сообщили о начале служебной проверки, по итогам которой сотрудник будет уволен, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

В сентябре URA.RU передавал, что на Урале суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима экс-полицейского, совершившего в состоянии алкогольного опьянения наезд на группу молодых людей после ссоры.

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