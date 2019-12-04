В Нальчике водитель наехал на полицейского, который проверял его документы

В Нальчике водитель совершил наезд на сотрудника ДПС, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-2110 после проверки документов инспекторами ДПС неожиданно решил скрыться и уехать, совершив при этом наезд на одного из полицейских.

В ходе преследования водитель был задержан, им оказался 20-летний местный житель. Сотрудник полиции доставлен в больницу.

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