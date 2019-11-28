В Чувашии скончалась школьница, сбитая на пешеходном переходе

Короткая ссылка
В Чебоксарах скончалась 17-летняя школьница, сбитая на пешеходном переходе две недели назад, сообщает Inforeactor со ссылкой на ГУ МВД России по Чувашии.
В Чувашии скончалась школьница, сбитая на пешеходном переходе
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Инцидент произошёл на проспекте Геннадия Айги. На девочку совершил наезд автомобиль под управлением 18-летнего водителя.

По данным ведомства, молодой человек восемь раз нарушал ПДД за последние три месяца.

Следственное управление завело уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН назвала дорожно-транспортные происшествия самой частой причиной гибели детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить