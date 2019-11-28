В Чувашии скончалась школьница, сбитая на пешеходном переходе

В Чебоксарах скончалась 17-летняя школьница, сбитая на пешеходном переходе две недели назад, сообщает Inforeactor со ссылкой на ГУ МВД России по Чувашии.

Инцидент произошёл на проспекте Геннадия Айги. На девочку совершил наезд автомобиль под управлением 18-летнего водителя.

По данным ведомства, молодой человек восемь раз нарушал ПДД за последние три месяца.

Следственное управление завело уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН назвала дорожно-транспортные происшествия самой частой причиной гибели детей.