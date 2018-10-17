Подмосковный омбудсмен назвала ДТП самой частой причиной гибели детей
- © РИА Новости
«80% случаев, когда дети травмируются и погибают, происходят по вине их родителей, а также взрослых, которые несут за них ответственность. В ответе, конечно, ГИБДД, но по-хорошему это всё вина родителей», — заявила она.
По её словам, именно родители совершают запрещённые манёвры, будучи за рулём, идут на обгон.
Второй причиной детской смертности Мишонова назвала падение с высоты.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье смертность в результате ДТП снизилась на 5,3% в январе — апреле.