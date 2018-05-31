В Подмосковье смертность в результате ДТП снизилась на 5,3% в январе — апреле
Всего в ДТП погибли 175 человек.
В настоящее время регион занимает четвёртое место по количеству смертей вследствие аварий в Центральном федеральном округе.
Как заявила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова, в области более низкие показатели, чем средние значения по России — 7,1 погибших на 100 тыс. жителей. По стране этот показатель составляет 7,5.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми.