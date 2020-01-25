Минздрав может уже к апрелю подготовить план новой системы оплаты труда медиков
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- РИА Новости
«Это касается апреля месяца фактически, а остальные результаты внедрения пойдут уже в этом году», — цитирует его ТАСС.
Таким образом он ответил на вопрос о том, когда будет предложен план по исполнению поручений президента России Владимира Путина об оптимизации оплаты труда медиков.
Ранее сообщалось, что Путин назначил Мурашко новым министром здравоохранения России.
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в беседе с газетой «Известия» оценил данное решение.