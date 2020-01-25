Минздрав может уже к апрелю подготовить план новой системы оплаты труда медиков

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» заявил, что план новой системы оплаты труда для работников сферы здравоохранения планируется подготовить к апрелю 2020 года.

«Это касается апреля месяца фактически, а остальные результаты внедрения пойдут уже в этом году», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос о том, когда будет предложен план по исполнению поручений президента России Владимира Путина об оптимизации оплаты труда медиков.

Ранее сообщалось, что Путин назначил Мурашко новым министром здравоохранения России.

Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в беседе с газетой «Известия» оценил данное решение.