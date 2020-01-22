Рошаль оценил назначение Михаила Мурашко министром здравоохранения

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Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал отставку министра здравоохранения Вероники Скворцовой и назначение главой Минздрава Михаила Мурашко.
Рошаль оценил назначение Михаила Мурашко министром здравоохранения
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он выразил благодарность Веронике Скворцовой за работу и отметил, что Михаил Мурашко давно работает в сфере здравоохранения.

«Он руководил Росздравнадзором и поднял эту систему, выстроил её. Он принципиальный, жёсткий. Перед новым министром сейчас будет стоять серьёзный кадровый вопрос, лекарственные проблемы. Думаю, что у него всё получится, а мы ему будем помогать. Надеюсь, что совместная работа с Национальной медицинской палатой продолжится конструктивно», — подчеркнул Рошаль.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил министром здравоохранения Михаила Мурашко.

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