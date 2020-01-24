В Москве запустили онлайн-сервис для наблюдения за младенцами

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В перинатальном центре московской городской больницы №24 установили специальные камеры для онлайн-наблюдения за новорождёнными.
В Москве запустили онлайн-сервис для наблюдения за младенцами
  • Pixabay

Как сообщает телеканал «Звезда», с помощью таких камер родители и специалисты смогут круглосуточно следить за ребёнком при помощи смартфона.

Как отмечается, установить видеонаблюдение за ребёнком можно только с разрешения лечащего врача. При этом он должен весить более килограмма и не находиться на аппарате искусственной вентиляции легких.

«Этот проект позволяет формировать у персонала дисциплину и этику работы с нашими пациентами», — отметил главный внештатный специалист-неонатолог Департамента здравоохранения столицы Валерий Горев.

Для получения доступа к трансляции родителям необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Адыгейском республиканском перинатальном центре в Майкопе открыли кабинет регистрации рождения.

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