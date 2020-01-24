Елена Тумакова назначена исполняющей обязанности ректора ТюмГУ

Исполняющей обязанности ректора Тюменского государственного университета стала Елена Тумакова, ранее занимавшая должность проректора.

Об этом сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Елена Тумакова занимала пост проректора по образовательной деятельности. В 2000 году она окончила филологический факультет ТюмГУ. Затем получила учёную степень кандидата филологических наук, является доцентом.

21 января ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков был назначен на должность министра науки и образования.

Проректор по науке и международным связям ТюмГУ Андрей Толстиков в беседе с RT прокомментировал назначение Валерия Фалькова на должность министра науки и высшего образования.