Елена Тумакова назначена исполняющей обязанности ректора ТюмГУ

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Исполняющей обязанности ректора Тюменского государственного университета стала Елена Тумакова, ранее занимавшая должность проректора.
Елена Тумакова назначена исполняющей обязанности ректора ТюмГУ
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Об этом сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Елена Тумакова занимала пост проректора по образовательной деятельности. В 2000 году она окончила филологический факультет ТюмГУ. Затем получила учёную степень кандидата филологических наук, является доцентом. 

21 января ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков был назначен на должность министра науки и образования.

Проректор по науке и международным связям ТюмГУ Андрей Толстиков в беседе с RT прокомментировал назначение Валерия Фалькова на должность министра науки и высшего образования.

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