Проректор ТюмГУ рассказал о новом министре науки и высшего образования

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Павел Чернышов
Андрей Толстиков, проректор по науке и международным связям ТюмГУ, прокомментировал RT назначение Валерия Фалькова на должность министра науки и высшего образования.
Проректор ТюмГУ рассказал о новом министре науки и высшего образования
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Позиция ректора крупного вуза означает серьёзные требования к личности. Необходимы лидерство, способность вести за собой, харизма, глубокое понимание психологии человека. Умение общаться с самыми разными людьми. Всем этим он наделён, и подобное уникальное сочетание качеств привело к тому, что у нас был самый яркий ректор за последние годы»,  — заявил Толстиков.

По его словам, при Фалькове университет качественно изменился.

«При нём ввели индивидуализацию обучения, теперь студенты могут сами формировать свои маршруты, это вообще для нас революционное явление», — пояснил Толстиков.

По мнению проректора, Фальков состоялся и как исследователь, и как администратор.

«Сам он правовед-конституционалист из школы Геннадия Чеботарёва, который писал первую российскую Конституцию. При этом показал, что может решать и сложные управленческие задачи. Например, когда создавали научно-образовательный центр в Тюменской области, один из первых НОЦ в стране, он показал, что может договариваться с огромным количеством партнёров из самых разных сфер. Это и академическая наука, и прикладные институты, которые не относятся к РАН, и бизнес-партнёры. На его энергию, драйв во время формирования НОЦ невозможно было не обратить внимание», — вспоминает Толстиков.

21 января президент России Владимир Путин назначил новых членов кабинета министров под руководством премьера Михаила Мишустина.

Министром науки и высшего образования стал Валерий Фальков — ректор Тюменского государственного университета, а также депутат Тюменской областной думы.

Политолог Александр Дудчак прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» назначения в новом правительстве России.

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