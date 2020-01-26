В России предложили запретить свободную продажу полицейской формы

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Дмитрий Рункевич
Представители общественного движения «За безопасность» направили обращение в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (копия документа есть в распоряжении RT) с предложением ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
В России предложили запретить свободную продажу полицейской формы
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

По данным авторов обращения, за последнее время в стране выросло число преступлений, которые были совершены злоумышленниками с использованием полицейской формы.

В настоящее время форму сотрудника полиции (повседневную, полевую и парадную) можно легально приобрести в интернет-магазинах или с рук — на специализированных сайтах купли-продажи.

«В российском законодательстве уже существует ответственность за незаконное ношение формы сотрудника полиции, однако, на наш взгляд, эта мера воздействия на правонарушителей себя исчерпала и не сдерживает преступников», — отметил в письме руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

В связи с этим представители организации просят профильный комитет Госдумы инициировать поправки в законодательство и запретить свободную продажу формы сотрудников МВД на территории России.

Согласно действующему законодательству, за незаконное ношение формы сотрудника правоохранительных органов предусмотрена административная ответственность — штраф до 1,5 тыс. рублей с конфискацией формы.

Ранее в МВД России заявили о создании в рамках ведомства группы по пресечению правонарушений со стороны полицейских, занимающихся борьбой с распространением наркотиков.

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