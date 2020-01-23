В аэропорту Омска усилили санитарно-карантинный контроль
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Об этом сообщает Gorod55.ru.
Всем, кто прибывает из неблагополучных по инфекционным заболеваниям стран, дистанционно измеряют температуру тела.
Омск и китайский город Ухань не связаны прямыми рейсами, поэтому гражданам, прибывшим из-за границы, при проявлении в течение 14 дней после прилёта признаков респираторных заболеваний, высокой температуры рекомендуется вызвать врача на дом (а в случае посещения КНР — сообщить медику об этом).
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