В аэропорту Омска усилили санитарно-карантинный контроль

В аэропорту Омска усилен санитарно-карантинный контроль, заявили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Об этом сообщает Gorod55.ru.

Всем, кто прибывает из неблагополучных по инфекционным заболеваниям стран, дистанционно измеряют температуру тела.

Омск и китайский город Ухань не связаны прямыми рейсами, поэтому гражданам, прибывшим из-за границы, при проявлении в течение 14 дней после прилёта признаков респираторных заболеваний, высокой температуры рекомендуется вызвать врача на дом (а в случае посещения КНР — сообщить медику об этом).

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково усилен санитарно-карантинный контроль.

Врач и телеведущая Елена Малышева в беседе с ФАН оценила ситуацию вокруг коронавируса из Китая.