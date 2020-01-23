Онищенко рассказал о возможностях распространения нового коронавируса

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко провёл пресс-конференцию на тему распространения коронавируса из Китая и ответил на вопрос корреспондента RT о том, сможет ли этот вирус прижиться в российских климатических условиях.

По словам Онищенко, несмотря на то что различные вирусы, в том числе вирус гриппа, происходят из южных стран, в России они могут приживаться и распространяться.

«Температура тут не играет роли. В автобусе, метрополитене, квартире — он (вирус. — RT) умеет «перелететь». Вот я охладился, я недоедаю, у меня нет витаминов, меня солнышко не освещает — моя иммунка проседает, тут-то он плечи разворачивает. То есть зарождается он там (в Азии. — RT), но здесь ему легче находить жертву, в холодном климате», — сказал Онищенко.

По данным Государственного комитета Китая по вопросам здравоохранения, число заболевших новым коронавирусом в стране возросло до 617, из них 17 человек скончались.