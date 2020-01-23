Школы и детсады Екатеринбурга проверяют из-за сообщения о минировании
- РИА Новости
Об этом информирует департамент образования горадминистрации.
«Как и в прошлый раз, департамент образования осведомлён от официального источника, что поступила информация о минировании всех общеобразовательных школ и детских садов города. Сейчас руководители каждого образовательного учреждения проводят осмотр территорий и всех помещений», — приводит сообщение РИА Новости.
Также усилен контроль пропускного режима, ведётся работа с правоохранительными органами.
Ранее в администрации Благовещенска заявили, что все сообщения о минировании детских садов в городе оказались ложными.