Школы и детсады Екатеринбурга проверяют из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге организована проверка всех школ и детских садов в связи с поступившей информацией о минировании.

Об этом информирует департамент образования горадминистрации.

«Как и в прошлый раз, департамент образования осведомлён от официального источника, что поступила информация о минировании всех общеобразовательных школ и детских садов города. Сейчас руководители каждого образовательного учреждения проводят осмотр территорий и всех помещений», — приводит сообщение РИА Новости.

Также усилен контроль пропускного режима, ведётся работа с правоохранительными органами.

Ранее в администрации Благовещенска заявили, что все сообщения о минировании детских садов в городе оказались ложными.