В Татарстане утвердили план мероприятий по интеграции государственной и негосударственной медицины
- © Михаил Фомичев
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
В настоящее время почти 3,7 тыс. организаций имеет лицензию на медицинскую деятельность, из них около 2,4 тыс. — частные.
В план мероприятий по интеграции вошло участие частных организаций в реализации программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.
Также предусмотрена реализация проектов здравоохранения с использованием механизмов концессии государственно-частного партнёрства.
Ранее, как сообщал progorod43.ru, в Кировской области рассказали о работе «Дружин здоровья» в 2019 году.