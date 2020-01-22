В Татарстане утвердили план мероприятий по интеграции государственной и негосударственной медицины

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В Татарстане утвердили дорожную карту по интеграции государственной и негосударственной медицины. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В Татарстане утвердили план мероприятий по интеграции государственной и негосударственной медицины
  • © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

В настоящее время почти 3,7 тыс. организаций имеет лицензию на медицинскую деятельность, из них около 2,4 тыс. — частные.

В план мероприятий по интеграции вошло участие частных организаций в реализации программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.

Также предусмотрена реализация проектов здравоохранения с использованием механизмов концессии государственно-частного партнёрства.

Ранее, как сообщал progorod43.ru, в Кировской области рассказали о работе «Дружин здоровья» в 2019 году.

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