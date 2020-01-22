Орешкин поздравил нового главу Минэкономразвития с назначением
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- РИА Новости
«Ну и конечно же, самые тёплые поздравления и пожелания удачи Максиму Решетникову! Чем сможем, тем поможем», — написал Орешкин в своём Instagram.
21 января президент России Владимир Путин назначил губернатора Пермского края Решетникова новым главой Министерства экономического развития.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с телеканалом «360» прокомментировал назначение.