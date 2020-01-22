Орешкин поздравил нового главу Минэкономразвития с назначением

Бывший глава Минэкономразвития России Максим Орешкин поздравил Максима Решетникова с назначением на должность руководителя ведомства и выразил готовность ему помогать.

© Владимир Астапкович

РИА Новости