Путин назначил нового министра экономического развития России

Президент России Владимир Путин назначил губернатора Пермского края Максима Решетникова новым главой Министерства экономического развития.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на указ президента, обнародованный пресс-службой Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин своими указами назначил... Решетникова Максима Геннадьевича — министром экономического развития Российской Федерации», — заявили в Кремле.

В указе также отмечается, что президент принял отставку Решетникова с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.

С 2016 года Минэкономразвития возглавлял Максим Орешкин.

Президент России Владимир Путин назвал сбалансированным новый состав правительства, отметив очень большое обновление.