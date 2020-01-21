«Очень большое обновление»: Путин о составе нового правительства России

Путин назначил нового министра экономического развития России

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Президент России Владимир Путин назначил губернатора Пермского края Максима Решетникова новым главой Министерства экономического развития.
Путин назначил нового министра экономического развития России
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на указ президента, обнародованный пресс-службой Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин своими указами назначил... Решетникова Максима Геннадьевича — министром экономического развития Российской Федерации», — заявили в Кремле.

В указе также отмечается, что президент принял отставку Решетникова с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.

С 2016 года Минэкономразвития возглавлял Максим Орешкин.

Президент России Владимир Путин назвал сбалансированным новый состав правительства, отметив очень большое обновление.

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