Путин назначил нового министра экономического развития России
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на указ президента, обнародованный пресс-службой Кремля.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин своими указами назначил... Решетникова Максима Геннадьевича — министром экономического развития Российской Федерации», — заявили в Кремле.
В указе также отмечается, что президент принял отставку Решетникова с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
С 2016 года Минэкономразвития возглавлял Максим Орешкин.
Президент России Владимир Путин назвал сбалансированным новый состав правительства, отметив очень большое обновление.